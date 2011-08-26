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МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Кариес корня зуба: как распознать и когда необходимо обратиться к стоматологу?

В современном мире огромное число людей уделяет внимание здоровью зубов. Подобное поведение объясняется существенным дискомфортом при развитии болезни, а также большим финансовым затратам в случае запущенной болезни.

К сожалению, существуют атипичные формы болезни, которые могут привести к серьезным последствиям в будущем. Именно по этой причине необходимо своевременно обращаться за современной диагностикой и профессиональным лечением. Достаточную опасность представляет кариес корня зуба, который бывает не так уж и просто распознать!

Симптомы, на которые стоит обратить внимание

Кариес корня зуба является серьезной проблемой, так как типичные проявления кариеса не проявляются - патологический очаг возникает в месте, которое скрыто основной массой зуба и десной.

В том случае, если кариес корня зуба не был вылечен, то за короткое время зуб подвергается «деградации». В будущем единственным эффективным решением станет удаление зуба с последующим его протезированием. Подобное лечение обойдется крайне дорого. А на ранних этапах в лечении кариеса цена гораздо меньше.

Для того, чтобы заподозрить неладное в здоровье своих зубов, следует обратить внимание на следующие симптомы:

  1. Наличие болевых ощущений во время жевания;
  2. Отек десны вокруг поврежденного зуба;
  3. Слабо выраженное шатание зуба.

Если Вы заметили нечто подобное, то следует в кратчайшие сроки обратиться к стоматологу. Главной опасностью является тот факт, что Вы не увидите типичных признаков кариеса: отверстие, открытую полость или почернение зуба.

Дополнительным признаком может стать изменение типичной окраски зуба за короткое время. В отличии от потемнения по причине употребления кофе, чая или других напитков является высокая скорость изменения цвета. Порой этот процесс может произойти в течении нескольких недель. Кроме тог, соседние зубы не будут изменять свой цвет!

Как выполняется диагностика?

Кариес корня зуба опасен тем, что его диагностика практически невозможна без применения современных аппаратных решений. В том случае, если доктор лишь полагается на визуальный осмотр, то есть вероятность ошибочного диагноза.

В качестве эффективного метода выступает:

  • Рентгенография зубов;
  • Электроимпедансное измерение (сопротивление электрическому току);
  • МРТ.

Практика показывает, что лишь современные стоматологические клиники имеют необходимое оборудование для подобных исследований. Конечно, стоимость их услуг несколько выше государственных больниц или частных клиник, однако высокая точность исследований многократно окупает эти затраты.

Кроме того, благодаря высокоточной диагностике возможно отказаться от использования неточных и болезненных процедур. Для каждого пациента подбирается индивидуальный план лечения, который точно принесет желаемый результат!

В целом, кариес корня зуба - это сложная клиническая ситуация, однако профессиональные стоматологи и современное оборудование позволит пациентам навсегда забыть о подобном недуге!

Источник: medvisnik.com.ua

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Автор: admin, Вчера, 20:29

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