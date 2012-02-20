→ В чем особенность медицинских наматрасников?

Медицинский чехол или наматрасник используется для защиты матраса от износа и механических повреждений. Для изделия используется специализированный текстиль. Свойства наматрасника отвечают требованиям поддержания гигиены помещений в местах приема пациентов. Ознакомиться с широким ассортиментом моделей можно по ссылке. Компания «Мир домашнего уюта» предоставляет выгодную стоимость на текстильные изделия для больниц и клиник.
Свойства наматрасников
По гигиеническим стандартам в медицинских учреждения со стационаром текстиль должен тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Из-за этого не каждая ткань подходит для пошива специализированных изделий. Помимо этого к наматрасникам предъявляется ряд требований, которые обеспечат комфорт лежачим пациентам.
Достоинства наматрасников:
- дышащая поверхность;
- водонепроницаемость;
- повышенная прочность к истиранию;
- может обрабатываться при +180°С;
- сохраняет вид после более 50 стирок;
- в текстиле антибактериальные добавки;
- подходит для дезинфекционной обработки
Модель конструкции повышает удобства применения. Наматрасник имеет вид чехла с вшитой молнией. Надетый на матрас, он не скользит и не меняет положения. Изделие легко снять, даже в мокром состоянии оно занимает небольшую площадь.
Область использования
Наматрасник используют в медицинских учреждениях с дневным и круглосуточным стационаром. Изделие упрощает задачу поддержания гигиены помещения и спального места. Простота конструкции позволяет быстро заменить его на постели.
Модель предназначена для приемных поликлиник, больниц и частных медкабинетов. С помощью наматрасника продлевается срок службы матраса и обеспечивается комфорт пациента. Специализированная ткань слегка тянется, принимая форму лежащего тела. Приятные тактильные ощущения оказывают положительное влияние на процесс реабилитации.
Покупка наматрасника по выгодной цене
Интернет-магазин «Мир домашнего уюта» предлагает богатую коллекцию наматрасников. Изделия пошиты по типовым размерам матрасов, благодаря чему вы сможете найти через каталог нужный размер.
Параметры предлагаемых моделей:
- 70Х140;
- 120Х190;
- 160Х200;
- 180Х120;
- 180Х190;
- 200Х200 и т.д.
Продукция отвечает медицинским стандартам, для пошива использовался специализированный текстиль. В основе 100% натуральная льняная ткань, обладающая гипоаллергенными свойствами. Стоимость изделий находится в доступных рамках. Пройдите по ссылке и убедитесь в выгодах предложения самостоятельно. Консультанты сайта ответят на интересующие вопросы и помогут сформировать заказ.
Источник: medvisnik.com.ua