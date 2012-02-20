Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, атеросклероз, аутизм, беременность, болезнь Паркинсона, вакцина, ВИЧ, вода, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, диета, зависимость, здоровье, зрение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, недоношенность, никотин, ожирение, олимпиада, онкология, питание, работа, рак, рак кожи, ребенок, сахарный диабет, сердце, сон, СПИД, спорт, статистика, табак, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ В чем особенность медицинских наматрасников?

Медицинский чехол или наматрасник используется для защиты матраса от износа и механических повреждений. Для изделия используется специализированный текстиль. Свойства наматрасника отвечают требованиям поддержания гигиены помещений в местах приема пациентов. Ознакомиться с широким ассортиментом моделей можно по ссылке. Компания «Мир домашнего уюта» предоставляет выгодную стоимость на текстильные изделия для больниц и клиник.

Свойства наматрасников

По гигиеническим стандартам в медицинских учреждения со стационаром текстиль должен тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Из-за этого не каждая ткань подходит для пошива специализированных изделий. Помимо этого к наматрасникам предъявляется ряд требований, которые обеспечат комфорт лежачим пациентам.

Достоинства наматрасников:

  • дышащая поверхность;
  • водонепроницаемость;
  • повышенная прочность к истиранию;
  • может обрабатываться при +180°С;
  • сохраняет вид после более 50 стирок;
  • в текстиле антибактериальные добавки;
  • подходит для дезинфекционной обработки

Модель конструкции повышает удобства применения. Наматрасник имеет вид чехла с вшитой молнией. Надетый на матрас, он не скользит и не меняет положения. Изделие легко снять, даже в мокром состоянии оно занимает небольшую площадь.

Область использования

Наматрасник используют в медицинских учреждениях с дневным и круглосуточным стационаром. Изделие упрощает задачу поддержания гигиены помещения и спального места. Простота конструкции позволяет быстро заменить его на постели.

Модель предназначена для приемных поликлиник, больниц и частных медкабинетов. С помощью наматрасника продлевается срок службы матраса и обеспечивается комфорт пациента. Специализированная ткань слегка тянется, принимая форму лежащего тела. Приятные тактильные ощущения оказывают положительное влияние на процесс реабилитации.

Покупка наматрасника по выгодной цене

Интернет-магазин «Мир домашнего уюта» предлагает богатую коллекцию наматрасников. Изделия пошиты по типовым размерам матрасов, благодаря чему вы сможете найти через каталог нужный размер.

Параметры предлагаемых моделей:

  • 70Х140;
  • 120Х190;
  • 160Х200;
  • 180Х120;
  • 180Х190;
  • 200Х200 и т.д.

Продукция отвечает медицинским стандартам, для пошива использовался специализированный текстиль. В основе 100% натуральная льняная ткань, обладающая гипоаллергенными свойствами. Стоимость изделий находится в доступных рамках. Пройдите по ссылке и убедитесь в выгодах предложения самостоятельно. Консультанты сайта ответят на интересующие вопросы и помогут сформировать заказ.

 

Источник: medvisnik.com.ua

Добавить в закладки:
Автор: admin, Сегодня, 11:52

Новости медицины по теме:

  • Выбор тканей в Интернет магазинах
  • Медицинская одежда для хирургического персонала
  • Чем обусловлена популярность одноместных надувных лодок
  • Как заботиться о матрасах?
  • Каким он будет ваш новый ортопедический матрас?

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия