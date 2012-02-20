→ В чем особенность медицинских наматрасников?

Медицинский чехол или наматрасник используется для защиты матраса от износа и механических повреждений. Для изделия используется специализированный текстиль. Свойства наматрасника отвечают требованиям поддержания гигиены помещений в местах приема пациентов. Ознакомиться с широким ассортиментом моделей можно по ссылке. Компания «Мир домашнего уюта» предоставляет выгодную стоимость на текстильные изделия для больниц и клиник.

Свойства наматрасников

По гигиеническим стандартам в медицинских учреждения со стационаром текстиль должен тщательно обрабатываться дезинфицирующими средствами. Из-за этого не каждая ткань подходит для пошива специализированных изделий. Помимо этого к наматрасникам предъявляется ряд требований, которые обеспечат комфорт лежачим пациентам.

Достоинства наматрасников:

дышащая поверхность;

водонепроницаемость;

повышенная прочность к истиранию;

может обрабатываться при +180°С;

сохраняет вид после более 50 стирок;

в текстиле антибактериальные добавки;

подходит для дезинфекционной обработки

Модель конструкции повышает удобства применения. Наматрасник имеет вид чехла с вшитой молнией. Надетый на матрас, он не скользит и не меняет положения. Изделие легко снять, даже в мокром состоянии оно занимает небольшую площадь.

Область использования

Наматрасник используют в медицинских учреждениях с дневным и круглосуточным стационаром. Изделие упрощает задачу поддержания гигиены помещения и спального места. Простота конструкции позволяет быстро заменить его на постели.

Модель предназначена для приемных поликлиник, больниц и частных медкабинетов. С помощью наматрасника продлевается срок службы матраса и обеспечивается комфорт пациента. Специализированная ткань слегка тянется, принимая форму лежащего тела. Приятные тактильные ощущения оказывают положительное влияние на процесс реабилитации.

Покупка наматрасника по выгодной цене

Интернет-магазин «Мир домашнего уюта» предлагает богатую коллекцию наматрасников. Изделия пошиты по типовым размерам матрасов, благодаря чему вы сможете найти через каталог нужный размер.

Параметры предлагаемых моделей:

70Х140;

120Х190;

160Х200;

180Х120;

180Х190;

200Х200 и т.д.

Продукция отвечает медицинским стандартам, для пошива использовался специализированный текстиль. В основе 100% натуральная льняная ткань, обладающая гипоаллергенными свойствами. Стоимость изделий находится в доступных рамках. Пройдите по ссылке и убедитесь в выгодах предложения самостоятельно. Консультанты сайта ответят на интересующие вопросы и помогут сформировать заказ.

Источник: medvisnik.com.ua