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→ Лечение цистита препаратами Цистон и Канефрон

Цистит – распространенное заболевание, которым страдают чаще всего женщины. У женской половины человечества это заболевание встречается так часто, что каждая вторая женщина, по статистике, хотя бы раз в жизни, но с ним сталкивалась. Но это не значит, что мужчины им вовсе не болеют, просто у них цистит почти всегда рассматривается как осложнение какого-либо другого заболевания.

Причиной возникновения становятся микробы, «проживающие» в прямой кишке. И пока они там, они не страшны, но как только они попадают в мочевой пузырь, вызывают инфекцию, и приходит время с ними бороться.

Как и любое заболевание, цистит необходимо лечить. И чем раньше вы это начнете, тем лучше. Сегодня создано множество препаратов, обещающих быстрое лечение цистита без побочных эффектов. Мы остановимся на двух самых популярных препаратах – Цистон и Канефрон, которые можно приобрести в сети интернет-аптек neboley.dp.ua.

Особенности препарата Цистон и Канефрон

Оба эти препараты являются растительными. В основу Цистона вошли цветки двуплодника стебелькового, стебли камнеломки язычковой и марены сердцелистой, семена соломоцвета шероховатого и другие травы. Цистону по своему составу не уступает и Канефрон, в основе которого лежат листья розмарина, трава тысячелистника, кожура плодов шиповника и корень любистока. Применение обоих препаратов приводит к устранению болезнетворных микробов и, соответственно, к излечению от цистита. И это все не простые слова. Эффективность этих препаратов подтверждена клиническими исследованиями, которые проводили производители лекарств.

Показания к применению

Действие препаратов Цистон и Канефрон начинается сразу же после начала их принятия. Как правило, в первые три дня улучшается анализ мочи и снижаются болевые и неприятные ощущения. Полного выздоровления, как показывают клинические исследования, можно достичь спустя 9-21 дней. Лечение цистита у каждого в отдельности будет протекать по-разному, стоит это помнить. Зависеть это будет от степени заболевания и общего состояния здоровья пациента.

Препараты Цистон и Канефрон можно принимать детям, беременным и кормящим женщинам, но перед этим желательно проконсультироваться у врача. Так как препараты полностью растительного происхождения, они нетоксичны, не вызывают аллергических реакций и хорошо сочетаются с принятием одновременно витаминов или биологически активных добавок.

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Автор: admin, Вчера, 18:50

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