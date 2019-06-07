Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Стильные и необычные серебряные украшения

В ювелирных магазинах сегодня представлены разнообразные украшения, которые дополняются драгоценными и полудрагоценными камнями. Лучшие изделия производятся из серебра, золота или их комбинированного состава. Благодаря таким украшениям можно сделать действительно красивый и необычней стильный образ.

Многие представительницы прекрасного пола предпочитают покупать именно серебряные изделия. Во-первых, такие украшения всегда смотрятся красиво и утонченно, а во-вторых, они имеют к тому же доступную стоимость по сравнению с золотыми аналогами. Для большей практичности и элегантности, многие производители помимо серебра в изделиях используются также 7,5% другого металла, как правило, меди. Дело в том, что серебро по своей структуре очень мягкое, а значит, оно быстрее истратить свою привлекательность и положительные качества, если будут в украшениях использовано на 100%. Если производители хотят серебро сделать более темным, тогда они добавляют немного родия.

Разнообразие серебряных украшений

В ассортименте магазинов представлено большое количество разных ювелирных украшений из серебра, которые могут отличаться между собой не только стилем, но фактурой. При правильном подборе таких изделий, можно создать действительно качественные и необычные украшения под любой созданный образ. В серебре представлены разные виды товаров, среди которых: кулон Пандора, подвески, бусины, браслеты, цепочки и прочее. Все эти товары очень востребованы среди молодежи, да и дамы в возрасте не откажутся от очередных сережек или браслетов от этого торгового бренда.

Многие спрашивают, почему именно серебро так популярно. Ответ очевидный, ведь именно такой драгоценный металл может с легкостью адаптироваться под любые модные тенденции, а также подойдет под любые образы. Серебро принято носить в любое время года, днем и ночью, под любой стиль одежды и т.д. Специалисты рекомендуют покупать серебро на подарок не только для мамы, сестры или подруги, но и своей любимой женщине.

Рассматривая ассортимент товаров от торговой марки Пандора, можно заметить, что там есть разные виды шармов, подвесок и сережек с бриллиантами, искусственным жемчугом, а также с другими видами драгоценных или искусственных камней.

В интернет-магазине silvers.in.ua представлен широкий выбор ювелирных украшений от Пандора. Там можно купить любые типы изделий, которые обязательно понравятся каждой представительницы прекрасного пола.

Добавить в закладки:
Автор: admin, 7 июня 2019

Новости медицины по теме:

  • Влияние серебра на организм человека
  • Столовое серебро
  • Белое золото - благородная бледность металла
  • Ювелирные украшения от Моники
  • Ювелирные украшения в подарок женщине

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия