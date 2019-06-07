→ Стильные и необычные серебряные украшения

В ювелирных магазинах сегодня представлены разнообразные украшения, которые дополняются драгоценными и полудрагоценными камнями. Лучшие изделия производятся из серебра, золота или их комбинированного состава. Благодаря таким украшениям можно сделать действительно красивый и необычней стильный образ.

Многие представительницы прекрасного пола предпочитают покупать именно серебряные изделия. Во-первых, такие украшения всегда смотрятся красиво и утонченно, а во-вторых, они имеют к тому же доступную стоимость по сравнению с золотыми аналогами. Для большей практичности и элегантности, многие производители помимо серебра в изделиях используются также 7,5% другого металла, как правило, меди. Дело в том, что серебро по своей структуре очень мягкое, а значит, оно быстрее истратить свою привлекательность и положительные качества, если будут в украшениях использовано на 100%. Если производители хотят серебро сделать более темным, тогда они добавляют немного родия.

Разнообразие серебряных украшений

В ассортименте магазинов представлено большое количество разных ювелирных украшений из серебра, которые могут отличаться между собой не только стилем, но фактурой. При правильном подборе таких изделий, можно создать действительно качественные и необычные украшения под любой созданный образ. В серебре представлены разные виды товаров, среди которых: кулон Пандора, подвески, бусины, браслеты, цепочки и прочее. Все эти товары очень востребованы среди молодежи, да и дамы в возрасте не откажутся от очередных сережек или браслетов от этого торгового бренда.

Многие спрашивают, почему именно серебро так популярно. Ответ очевидный, ведь именно такой драгоценный металл может с легкостью адаптироваться под любые модные тенденции, а также подойдет под любые образы. Серебро принято носить в любое время года, днем и ночью, под любой стиль одежды и т.д. Специалисты рекомендуют покупать серебро на подарок не только для мамы, сестры или подруги, но и своей любимой женщине.

Рассматривая ассортимент товаров от торговой марки Пандора, можно заметить, что там есть разные виды шармов, подвесок и сережек с бриллиантами, искусственным жемчугом, а также с другими видами драгоценных или искусственных камней.

В интернет-магазине silvers.in.ua представлен широкий выбор ювелирных украшений от Пандора. Там можно купить любые типы изделий, которые обязательно понравятся каждой представительницы прекрасного пола.