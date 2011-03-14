→ В чем отличие гибридных велосипедов от остальных?

Так часто можно услышать о гибридных велосипедах. А что это такое? В чем отличие этих велосипедов от остальных? Данная статья поможет разобраться в особенностях и преимуществах гибридных велосипедов.

Гибридный велосипед – это особенный транспорт, который отличается следующими особенностями:

внешним видом;

облегченной рамой;

большими 28-дюймовыми колесами.

Они оснащены амортизационной вилкой. Самым главным преимуществом гибридных велосипедов – практичность и большой спектр применения. Данную модель велосипеда можно использовать для разнообразных целей, начиная от спокойной езды по городу, заканчивая поездками на длительное расстояние.

Каждый гибридный велосипед, так же, как и другие, отличается своими внешними параметрами, функциями и функционалом. Подбирая такой велосипед, обязательно все тщательно продумать, так как каждая, даже самая незначительная деталь может сыграть решающую роль. Но все велосипеды, как дорогие, так и бюджетные, имеют свойство выходить из строя. Поэтому, необходимо приобретать транспорт того бренда, которому полностью доверяете, и который широко популярен в нашей стране. Отзывы о магазине velogo.com.ua оставляют исключительно положительные, потому что каждый клиент смог сделать здесь выгодную покупку. Чтобы отыскать максимально подходящую модель велосипеда для своих потребностей, воспользуйтесь услугами интернет магазина.

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