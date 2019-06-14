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→ Косметика Vichy: Ваш путь к совершенству

Французский бренд уже давно занимает ведущие позиции в производстве лечебной косметики для лица и тела. При этом, разработчики средств утверждают, что совершенно любая кожа, какие бы проблемы не наблюдались, может быть красивой и ухоженной. Главное правильно подобрать продукты для ежедневного ухода.

Официальный сайт Vichy в Украине предлагает огромный ассортимент продукции. Здесь Вы сможете выбрать необходимую продукцию в зависимости от предназначения. Выделяют средства для:

  • лица;
  • тела;
  • волос;
  • макияжа;
  • защиты от солнца;
  • мужчин.

Особенности продукции от фирмы Виши

Товары от известного французского производителя пользуется огромным спросом. Их рекомендуют и специалисты в области дерматологии и косметологии. Официальный сайт косметики Vichy в Украине дает возможность ознакомиться со всем ассортиментом, а также заказать продукцию по доступной цене с доставкой в ближайшую точку реализации.

Выбирая те или иные средства, стоит обратить внимание на то, что они имеют натуральный состав и полностью безопасны для использования. К особенностям продукции, которую предлагает поставщик, стоит отнести:

  • В качестве главного ингредиента выступает лечебная термальная вода. Производственная база и лаборатории расположены вблизи источников термальной воды. Этот компонент уникален по своему составу и обладает большим количеством полезных свойств.
  • Продукция проходит тщательное тестирование. Для каждого типа кожи разработаны специальные линейки в зависимости от особенностей и проблем.
  • Действие продукции направлено не на сокрытие проблем, а на их лечение и предотвращение появления в будущем.

Косметика Vichy: широкий ассортимент как для взрослых, так и для детей

Хороший результат в кратчайшие сроки обеспечивается благодаря специально разработанным формулам в зависимости от потребностей и особенностей кожи. Для ухода за лицом компания предлагает следующие линейки на выбор:

  • Mineral 89;
  • Slow Age;
  • Idelia;
  • Aqualia thermal;
  • Liftactiv;
  • Liftactiv flexilift teint;
  • Normaderm;
  • Thermal water;
  • Purete Thermale;
  • Neovadiol;
  • Mineral mask.

Для тела от популярной марки представлены средства для регулирования потоотделения. Есть две линейки – Vichy Homme и Deodorant.

Если Вы хотите обеспечить качественный уход за волосами, стоит обратить внимание на шампуни, бальзамы, маски, кондиционеры, специальные средства, которые делятся в зависимости от потребности:

  • перхоть;
  • жирные волосы;
  • потеря волос;
  • сухие и поврежденные волосы;
  • увеличение объема;
  • чувствительная кожа головы.

Для создания неповторимого образа компания предлагает тональные флюиды и крема, которые можно подобрать в зависимости от типа кожи.

Также, крупнейший производитель продукции на основе термальной воды предлагает большую линейку средств для защиты от воздействия солнечных лучей.

Виши – ведущий производитель дерматологической и косметической продукции по уходу за лицом, телом и волосами, которая отличается высоким уровнем безопасности и подходит для чувствительной кожи.

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Автор: admin, 14 июня 2019

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