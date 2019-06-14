→ Косметика Vichy: Ваш путь к совершенству

Французский бренд уже давно занимает ведущие позиции в производстве лечебной косметики для лица и тела. При этом, разработчики средств утверждают, что совершенно любая кожа, какие бы проблемы не наблюдались, может быть красивой и ухоженной. Главное правильно подобрать продукты для ежедневного ухода.
Официальный сайт Vichy в Украине предлагает огромный ассортимент продукции. Здесь Вы сможете выбрать необходимую продукцию в зависимости от предназначения. Выделяют средства для:
- лица;
- тела;
- волос;
- макияжа;
- защиты от солнца;
- мужчин.
Особенности продукции от фирмы Виши
Товары от известного французского производителя пользуется огромным спросом. Их рекомендуют и специалисты в области дерматологии и косметологии. Официальный сайт косметики Vichy в Украине дает возможность ознакомиться со всем ассортиментом, а также заказать продукцию по доступной цене с доставкой в ближайшую точку реализации.
Выбирая те или иные средства, стоит обратить внимание на то, что они имеют натуральный состав и полностью безопасны для использования. К особенностям продукции, которую предлагает поставщик, стоит отнести:
- В качестве главного ингредиента выступает лечебная термальная вода. Производственная база и лаборатории расположены вблизи источников термальной воды. Этот компонент уникален по своему составу и обладает большим количеством полезных свойств.
- Продукция проходит тщательное тестирование. Для каждого типа кожи разработаны специальные линейки в зависимости от особенностей и проблем.
- Действие продукции направлено не на сокрытие проблем, а на их лечение и предотвращение появления в будущем.
Косметика Vichy: широкий ассортимент как для взрослых, так и для детей
Хороший результат в кратчайшие сроки обеспечивается благодаря специально разработанным формулам в зависимости от потребностей и особенностей кожи. Для ухода за лицом компания предлагает следующие линейки на выбор:
- Mineral 89;
- Slow Age;
- Idelia;
- Aqualia thermal;
- Liftactiv;
- Liftactiv flexilift teint;
- Normaderm;
- Thermal water;
- Purete Thermale;
- Neovadiol;
- Mineral mask.
Для тела от популярной марки представлены средства для регулирования потоотделения. Есть две линейки – Vichy Homme и Deodorant.
Если Вы хотите обеспечить качественный уход за волосами, стоит обратить внимание на шампуни, бальзамы, маски, кондиционеры, специальные средства, которые делятся в зависимости от потребности:
- перхоть;
- жирные волосы;
- потеря волос;
- сухие и поврежденные волосы;
- увеличение объема;
- чувствительная кожа головы.
Для создания неповторимого образа компания предлагает тональные флюиды и крема, которые можно подобрать в зависимости от типа кожи.
Также, крупнейший производитель продукции на основе термальной воды предлагает большую линейку средств для защиты от воздействия солнечных лучей.
Виши – ведущий производитель дерматологической и косметической продукции по уходу за лицом, телом и волосами, которая отличается высоким уровнем безопасности и подходит для чувствительной кожи.