→ Косметика Vichy: Ваш путь к совершенству

Французский бренд уже давно занимает ведущие позиции в производстве лечебной косметики для лица и тела. При этом, разработчики средств утверждают, что совершенно любая кожа, какие бы проблемы не наблюдались, может быть красивой и ухоженной. Главное правильно подобрать продукты для ежедневного ухода.

Официальный сайт Vichy в Украине предлагает огромный ассортимент продукции. Здесь Вы сможете выбрать необходимую продукцию в зависимости от предназначения. Выделяют средства для:

лица;

тела;

волос;

макияжа;

защиты от солнца;

мужчин.

Особенности продукции от фирмы Виши

Товары от известного французского производителя пользуется огромным спросом. Их рекомендуют и специалисты в области дерматологии и косметологии. Официальный сайт косметики Vichy в Украине дает возможность ознакомиться со всем ассортиментом, а также заказать продукцию по доступной цене с доставкой в ближайшую точку реализации.

Выбирая те или иные средства, стоит обратить внимание на то, что они имеют натуральный состав и полностью безопасны для использования. К особенностям продукции, которую предлагает поставщик, стоит отнести:

В качестве главного ингредиента выступает лечебная термальная вода. Производственная база и лаборатории расположены вблизи источников термальной воды. Этот компонент уникален по своему составу и обладает большим количеством полезных свойств.

Продукция проходит тщательное тестирование. Для каждого типа кожи разработаны специальные линейки в зависимости от особенностей и проблем.

Действие продукции направлено не на сокрытие проблем, а на их лечение и предотвращение появления в будущем.

Косметика Vichy: широкий ассортимент как для взрослых, так и для детей

Хороший результат в кратчайшие сроки обеспечивается благодаря специально разработанным формулам в зависимости от потребностей и особенностей кожи. Для ухода за лицом компания предлагает следующие линейки на выбор:

Mineral 89;

Slow Age;

Idelia;

Aqualia thermal;

Liftactiv;

Liftactiv flexilift teint;

Normaderm;

Thermal water;

Purete Thermale;

Neovadiol;

Mineral mask.

Для тела от популярной марки представлены средства для регулирования потоотделения. Есть две линейки – Vichy Homme и Deodorant.

Если Вы хотите обеспечить качественный уход за волосами, стоит обратить внимание на шампуни, бальзамы, маски, кондиционеры, специальные средства, которые делятся в зависимости от потребности:

перхоть;

жирные волосы;

потеря волос;

сухие и поврежденные волосы;

увеличение объема;

чувствительная кожа головы.

Для создания неповторимого образа компания предлагает тональные флюиды и крема, которые можно подобрать в зависимости от типа кожи.

Также, крупнейший производитель продукции на основе термальной воды предлагает большую линейку средств для защиты от воздействия солнечных лучей.

Виши – ведущий производитель дерматологической и косметической продукции по уходу за лицом, телом и волосами, которая отличается высоким уровнем безопасности и подходит для чувствительной кожи.