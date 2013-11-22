→ Реабилитация после инсульта: 5 основных моментов

Инсульт является одним из наиболее сложных патологических состояний, которое требует профессионального медицинского подхода. К сожалению, современная медицина не разработала универсального метода лечения, поэтому не всегда полное излечение пациента возможно.

В восстановлении нормальной жизнедеятельности пациента важную роль играет реабилитация после инсульта. Существует большое количество информации на данную тематику, однако вне зависимости от подхода следует помнить о нескольких моментах!

Что влияет на эффективность реабилитации?

В Украине не так уж и много клиник, которые способны проводить качественную реабилитацию пациентов после инсульта. Одним из лидеров в данной сфере услуг является медицинский центр aksimed.ua, которая успешно помогла сотням людей.

Благодаря большому опыту врачей были разработаны несколько наиболее важных моментов, которые во многом влияют на эффективность реабилитации:

Раннее начало реабилитации - первые упражнения можно начинать уже после прихода пациента в сознание; Использование подручных средств для реабилитации - таким образом пациент понимает, что у него остается возможность взаимодействовать с предметами быта; Реабилитация всего опорно-двигательного аппарата, а не только пораженного участка; Участие профессиональных врачей-реабилитологов и невропатологов в реабилитации - самостоятельная реабилитация редко приводит к должному эффекту; Помощь и поддержка близких людей.

Конечно, выше представлены лишь главные аспекты реабилитации, но если хотя бы один из перечисленных пунктов не выполняется, то перспективы пациента будут весьма туманны!

Вероятность эффективной реабилитации

Раннее отмечалось, что современная медицина не всегда способна разрешить последствия инсульта - подобных технологий попросту не существует. Тем не менее, если реабилитация проводится должным образом с применением современных наработок, то существует высокая вероятность:

Восстановления функций и умений для самостоятельного обслуживания;

Восстановление речевых функций;

Нормализация умственных способностей.

Будущее пациента зависит от объема пораженного мозга, проводимой терапии и ее своевременности, поэтому перспективу лечения невозможно предугадать заранее. Во время первичной консультации врач-реабилитолог изучает пациента, чтобы понять границы возможного.

Самое важное в реабилитации - это не отчаиваться. Поддержка близких и целеустремленность пациента к выздоровлению являются залогом улучшения его состояния!

Источник: medvisnik.com.ua