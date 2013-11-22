Поиск и подписки
Клиники и лаборатории Киева
Реклама
Медицина онлайн
Расширенное меню
Коллеги
Ищите врача? Тем более в определенном регионе Украины? Врачи Украины собираются здесь (а также актуальный рейтинг и отзывы о врачах Украины).
Полезное в медицине
Новости медицины
Реклама
Клиники Киева
Теги
аллергия, астма, атеросклероз, беременность, вакцина, витамины В, ВИЧ, ген, гипертоническая болезнь, диагностика, здоровье, зрение, изобретение, инсульт, инфаркт миокарда, кардиология, кофеин, курение, лечение, мозг, настроение, недоношенность, ожирение, онкология, работа, рак, рак простаты, ребенок, рыба, сахарный диабет, сердце, соль, сон, СПИД, спорт, статины, стволовые клетки, табак, трансплантация, физическая активность

Показать все теги{SLINKS}
Новое в медицине
Новости медицины
Loading ...
МЕДИЗВЕСТИЯ Источник новостей медицины

→ Реабилитация после инсульта: 5 основных моментов
Инсульт является одним из наиболее сложных патологических состояний, которое требует профессионального медицинского подхода. К сожалению, современная медицина не разработала универсального метода лечения, поэтому не всегда полное излечение пациента возможно.

В восстановлении нормальной жизнедеятельности пациента важную роль играет реабилитация после инсульта. Существует большое количество информации на данную тематику, однако вне зависимости от подхода следует помнить о нескольких моментах!

Что влияет на эффективность реабилитации?

В Украине не так уж и много клиник, которые способны проводить качественную реабилитацию пациентов после инсульта. Одним из лидеров в данной сфере услуг является медицинский центр aksimed.ua, которая успешно помогла сотням людей.

Благодаря большому опыту врачей были разработаны несколько наиболее важных моментов, которые во многом влияют на эффективность реабилитации:

  1. Раннее начало реабилитации - первые упражнения можно начинать уже после прихода пациента в сознание;
  2. Использование подручных средств для реабилитации - таким образом пациент понимает, что у него остается возможность взаимодействовать с предметами быта;
  3. Реабилитация всего опорно-двигательного аппарата, а не только пораженного участка;
  4. Участие профессиональных врачей-реабилитологов и невропатологов в реабилитации - самостоятельная реабилитация редко приводит к должному эффекту;
  5. Помощь и поддержка близких людей.

Конечно, выше представлены лишь главные аспекты реабилитации, но если хотя бы один из перечисленных пунктов не выполняется, то перспективы пациента будут весьма туманны!

Вероятность эффективной реабилитации

Раннее отмечалось, что современная медицина не всегда способна разрешить последствия инсульта - подобных технологий попросту не существует. Тем не менее, если реабилитация проводится должным образом с применением современных наработок, то существует высокая вероятность:

  • Восстановления функций и умений для самостоятельного обслуживания;
  • Восстановление речевых функций;
  • Нормализация умственных способностей.

Будущее пациента зависит от объема пораженного мозга, проводимой терапии и ее своевременности, поэтому перспективу лечения невозможно предугадать заранее. Во время первичной консультации врач-реабилитолог изучает пациента, чтобы понять границы возможного.

Самое важное в реабилитации - это не отчаиваться. Поддержка близких и целеустремленность пациента к выздоровлению являются залогом улучшения его состояния!

 

Источник: medvisnik.com.ua

Добавить в закладки:
Автор: admin, Вчера, 13:04

Новости медицины по теме:

  • Инструменты для восстановления мелкой моторики после инсульта или ТИА, кото ...
  • Что нужно для реабилитации после зависимости?
  • Для реабилитации после инсульта использовали виртуальную реальность
  • Инсульт. Двигательные нарушения. Психологическая поддержка больного
  • Центр реабилитации "Модричи"

    • Новости медицины и красоты партнеров:



    загрузка...

    Разработка и раскрутка медицинских сайтов

    Медицина в новостях | Новости красоты | Клиники Киев | Фитотерапия и лекарственные растения | Медицинский юмор | Лечение и диагностика болезни | Медицинское видео | Алкоголизм и наркомания | Медицинская литература | Каталог медицинских сайтов | Разработка и продвижение медицинских сайтов
    [ © Медицинские известия - актуальные новости медицины | 2006-2011 | Новости медицины в мире. Новости медицины Украина | Контакт и реклама - контакты]
    [Полезная информация :: А : Б :]
    [Клиники Киева :: Диагностика - клиники Киев :: Лаборатории Киева :: Косметология - клиники Киева :: Клиники нетрадиционной медицины Киева]

    Информация, опубликованная на портале, предназначена для ознакомления и не служит пособием для самостоятельного лечения.

    Администрация сайта не несет никакой ответственности за возможный причиненный ущерб здоровью или за достоверность информации, опубликованной на сайте- ограничение ответственности.

    Использование материалов, опубликованных на сайте, допустимо только при наличии гиперссылки на сайт медицинских новостей - Медизвестия