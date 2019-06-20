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→ Диагностика нарушений дыхания. Когда нужна?

Нарушение регуляции дыхания является одной из самых частых причин прогрессирования и обострения болезней, связанных с сердечно-сосудистой, а также дыхательной системой. Если вовремя не обратится к врачу, возможно возникновение осложнений заболеваний, а иногда исход может быть и вовсе летальным.

Как определить, что у Вас проблемы с дыхательной системой?

Какие заболевания чаще всего поражают дыхательную систему?

Легкие - орган, который очень поддается влиянию факторов, способных вызвать проблемы с дыханием. Причин много, и одной из них являются опасные болезни:

- миопатия;

- хроническая обструктивная болезнь легких, здесь сразу необходима диагностика нарушений дыхания при хронической обструктивной болезни легких;

- боковой амиотрофический склероз;

- гликогенозы;

- хроническая дыхательная недостаточность и т.д.

В норме в процессе дыхания промежутки между вдохами должны быть одинаковыми, то есть ритмичными. Здоровый человек делает за одну минуту 12-18 циклов. При этом вдохи должны быть длиннее выдохов.

Когда человек занимается физической активностью, нормой считаются показатели от 20 до 30 циклов в минуту.

Если Ваш ритм существенно не совпадает с вышеуказанными показателями, необходимо обратиться к врачу, который проведет диагностику нарушений дыхания.

Какие процедуры необходимы специалисту для постановки диагноза?

Конечно, первое, что сделает врач - проведет осмотр. Но, разумеется, диагностика нарушения дыхания не проводится на основе одних жалоб. У многих патологий схожие признаки, и поэтому, чтобы диагноз был верным, доктору необходимы результаты определенных анализов и процедур.

1. Полисомнография. Полисомнографией называют комплексную методику мониторинга различных функций организма. Обязательно проводится во время сна.

2. Анализ газового состава крови. С помощью полученных анализов можно узнать характеристики:

- вентиляционной способности;

- системного и легочного обмена дыхательных газов;

- респираторного импеданса.

3. Бронхоскопия. Бронхоскопией называется процедура исследования слизистых оболочек бронхов и трахеи при помощи бронхоскопа. Данная процедура не является обязательной, и делается, если требует случай.

Диагностика нарушений дыхания требует профессионального подхода. Врач должен суметь профессионально оценить результаты. Только исключив ошибки можно добиться эффективного лечения.

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Автор: admin, 20 июня 2019

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